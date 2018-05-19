طحنون بن محمد يستقبل سيف بن زايد وجموع المهنئين بشهر رمضان المبارك

الشارقة 24 - وام: استقبل سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، مساء أمس الجمعة، في قصر سموه في منطقة غريبة بمدينة العين، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الذي قدم للسلام على سموه وتهنئته بحلول شهر رمضان المبارك. حضر الاستقبال، الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ سلطان بن محمد بن خالد آل نهيان، وعدد من الشيوخ والمسئولين والمواطنين المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك. ودعا المهنئون الله عز وجل أن يعيده هذه المناسبة على سموه وعلى وطننا العزيز والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة.