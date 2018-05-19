محمد بن زايد يبحث التعاون مع ورئيس وزراء أثيوبيا

الشارقة 24 – وام:

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور أبي أحمد رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.. علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مساء أمس الجمعة، في قصر الشاطئ، الدكتور أبي أحمد الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

ورحب سموه بزيارة رئيس الوزراء الأثيوبي، متطلعاً سموه إلى أن تسهم الزيارة في تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وأثيوبيا خلال المرحلة المقبلة بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما الصديقين.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، استعراض علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والآفاق المستقبلية الواعدة لتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سياسة دولة الإمارات الثابتة تجاه توسيع علاقاتها مع الدول الصديقة وفق مبادئ الثقة والاحترام المتبادل والتفاهم وخدمة المصالح المشتركة، مشيراً سموه إلى أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات طيبة ومتطورة مع أثيوبيا في إطار حرص قيادتي البلدين على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الأثيوبي متانة وتميز علاقات بلاده مع دولة الإمارات، معرباً عن ثقته في أن هذه العلاقات ستشهد مزيداً من النمو والتطور في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات نموذج ناجح في المنطقة بفضل حكمة ورؤية مؤسسها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وبفضل حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، على تعزيز هذا النموذج في القيادة الحكيمة والتي أوصلت دولة الإمارات إلى مصاف الدول المتقدمة والمتطورة.

حضر اللقاء، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

فيما حضر اللقاء من الجانب الأثيوبي، الدكتور وركيه جيبيهو نيجيوو وزير الخارجية، وأحمد شيدي محمد وزير شؤون الاتصال الحكومي، وفيتسيم اريجا حييريكدان وزير دولة وتيجيبي بيرهي سفير أثيوبيا لدى الدولة.

وكان رئيس وزراء أثيوبيا وصل إلى الدولة في وقت سابق، أمس الجمعة، حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار البطين في أبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

كما كان في استقباله سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.