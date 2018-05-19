الإمارات تشارك في مؤتمر القمة الإسلامي بإسطنبول

الشارقة 24 – وام:

ترأست معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، وفد الدولة المشارك في مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي، بخصوص التطورات الأخيرة في فلسطين والتي انعقدت، الجمعة، في إسطنبول.

وضم الوفد سعادة يعقوب الحوسني مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية، وسعادة خليفة شاهين المرر سفير الدولة في أنقرة، وسعادة خليفة المرزوقي قنصل عام الدولة في إسطنبول.

وألقت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي كلمة أكدت فيها، إدانة دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة التصعيد من جانب الاحتلال الذي يشهده قطاع غزة، والذي أدى إلى سقوط العشرات من الشهداء الفلسطينيين في مظاهرات سلمية برصاص جيش الاحتلال.

وأكدت الشامسي، التزام دولة الإمارات بدعم الشعب الفلسطيني في مختلف القطاعات التنموية والإنسانية والتعليمية والاجتماعية، وذلك من منطلق التوجه الإنساني والتضامن مع الأشقاء الفلسطينيين.

وأشارت معاليها، إلى إعلان دولة الإمارات عن تخصيص مبلغ 5 ملايين دولار أميركي لتوفير أدوية عاجلة ومواد طبية للمتضررين من الفلسطينيين العزل على حدود غزة، جراء المواجهات الدامية التي أطلقت فيها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز.

وأكدت معاليها، مواصلة دولة الإمارات دعمها للجهود الدولية لتمكين الشعب الفلسطيني من إنشاء دولته على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتأكيد على بطلان القرار الأميركي بنقل السفارة إلى القدس لمخالفته كافة قرارات الشرعية الدولية، بالإضافة إلى ضرورة بذل الجهود تجاه وقف العنف ضد الأشقاء الفلسطينيين واتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية الشعب الفلسطيني.

وفي ختام القمة، تم اعتماد مشروع البيان الختامي الصادر عن القمة الإسلامية الاستثنائية السابعة، رداً على التطورات الخطيرة في دولة فلسطين، والذي تضمن الإشادة بدور الكويت في تقديمها لمشروع قرار بشأن تأمين حماية دولية للفلسطينيين إلى مجلس الأمن.

وطالب البيان باسم جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على إدانة القرار الأميركي بنقل السفارة إلى القدس.

وأكد البيان الختامي للقمة، أهمية إجراء تحقيق دولي في جرائم الاحتلال تجاه الفلسطينيين العزل، كما دعا المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن الدولي إلى الوفاء بالتزاماته الدولية في الدفاع عن القانون والنظام الدوليين فيما يتعلق بفلسطين.