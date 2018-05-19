حاكم عجمان وولي عهده يستقبلان المهنئين بالشهر الفضيل

الشارقة 24 – وام:

تلقى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وولي عهده سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي في قصر الزاهر مساء الجمعة، التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، من معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، والشيوخ وعدد من وكلاء الوزارات.

ودعا الجميع المولى عز وجل أن يعيد شهر رمضان على سموهما بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

كما تلقى صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهد عجمان، التهاني من الشيوخ، والمواطنين ووجهاء وأعيان البلاد، وكبار المسؤولين، ورجال الأعمال والمستثمرين، ورؤساء ومدراء ومسؤولي المصارف، ومدراء الدوائر الاتحادية والمحلية، وأبناء القبائل وكبار الاقتصاديين والتجار، وأصحاب المؤسسات والهيئات العاملة في الإمارات عامة وإمارة عجمان خاصة، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

ودعا الجميع المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموهما وشعب الإمارات بالخير والرخاء والتقدم والرقي والازدهار، مبتهلين إلى المولى تبارك وتعالى أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وينشر بين جنباتها المحبة والتآزر الاجتماعي.

حضر المقابلات، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، وسعادة حمد بن غليطة السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، وسعادة طارق بن غليطة مدير مكتب الحاكم، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.