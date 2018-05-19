حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه الليلة، وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، جموع المهنئين الذين توافدوا لتقديم التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك.

فقد تلقى صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة من الشيوخ ورجال الأعمال والمواطنين وأبناء القبائل، والذين أعربوا عن أمنياتهم لسموه موفور الصحة والعافية.

حضر الاستقبالات، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري بأم القيوين، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية.

كما حضرها، الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة أم القيوين للابتكار، والشيخ على بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، وعدد من الشيوخ، وسعادة ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري بأم القيوين وسعادة راشد محمد أحمد مدير التشريفات والمسؤولين.