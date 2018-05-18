محمد بن راشد يستقبل المهنئين بالشهر الفضيل

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في منطقة الشندغة التاريخية في بر دبي مساء اليوم الجمعة، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي عدداً من رؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات الحكومية وكبار المسؤولين، الذين قدموا لسموه صادق التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل، راجين الله عزو وجل ان يجعله شهر رحمة وخير وبركة على دولتنا الحبيبة قيادة وحكومة وشعباً.

وقد بادلهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التهنئة بهذه المناسبة المباركة، وتجاذب معهم سموه أطراف الحديث حول تاريخ منطقة الشندغة وتطورها وما تحمله بين جنبات مبانيها التراثية خاصة بيت الشيخ سعيد آل مكتوم من معان وشواهد على أهمية هذه المنطقة التاريخية والحضارية والإنسانية، وباتت بعد ترميم مبانيها وتطوير المنطقة المطلة على خور دبي وجهة هامة للسياح العرب والأجانب ولزوار دولتنا عموماً.

وأكد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على ضرورة تشجيع السياحة الداخلية بين إمارات الدولة ومناطقها من أجل أن يتعرف أبناء وبنات شعبنا على مساحة الوطن على تاريخ الأجداد والآباء والمعالم التراثية الخالدة التي تزخر بها معظم مناطق الدولة.

وقد تناول الحضور طعام الإفطار إلى مائدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرمضانية العامرة، مبتهلين إلى الخالق سبحانه وتعالى أن يديمها من نعمة ويحفظها من زوال.

حضر اللقاء والمأدبة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.