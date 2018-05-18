العلماء ضيوف رئيس الدولة يزورون جامع الشيخ زايد الكبير

الشارقة 24 – وام:

في أول أيام شهر رمضان المبارك، قام أصحاب الفضيلة العلماء، ضيوف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، يرافقهم سعادة الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بزيارة لجامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي المعلم الحضاري العالمي في أبوظبي.

وتجول العلماء في أروقة الجامع، وشاهدوا الطراز العمراني الراقي للمسجد الذي روعي فيه المزج بين أصالة التراث الإسلامي والمحلي ومواكبة الحداثة في استخدام أحدث النظم التقنية في مجال الخدمات والإضاءة وأنظمة التكييف والصوت.

وزاروا ضريح القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وقرأوا الفاتحة على روحه الطاهرة، ولهجت ألسنتهم بالترحم عليه والدعاء له، ثم توجهوا بعد ذلك إلى المساجد لإلقاء محاضراتهم التي تحدثوا فيها عن معاني قول الله تعالى " كتب عليكم الصيام".