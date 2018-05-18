محمد بن راشد يدشن مشروع المعبر السادس على خور دبي

الشارقة 24 – وام:



قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بتدشين أعمال تنفيذ مشروع المعبر السادس على خور دبي، والمتمثل في جسر الشندغة الذي يقام بالقرب من موقع نفق الشندغة، بتكلفة 394 مليون درهم، ويعد مكوناً مهماً من مشروع محور الشندغة الذي يمتد على طول شارع الشيخ راشد وشارع الميناء وشارع الخليج وشارع القاهرة بطول 13 كيلومتراً، وبتكلفة إجمالية قدرها خمسة مليارات و35 مليون درهم.



واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على تفاصيل الجسر الجديد الذي يعد من المشاريع المتميزة بتصميمه العصري الفريد، حيث أوضح سعادة مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن الجسر يأتي ضمن المرحلة الثالثة من المراحل الخمس لمحور الشندغة، ليضيف معلماً حضارياً وعالمياً جديداً لمعالم دبي بتصميمه الفريد حيث من المنتظر إنجازه بنهاية 2022.



وشاهد سموه، جدارية توضح المراحل المختلفة التي مر بها محور الشندغة منذ بدايته الأولى مع توقيع المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم على اتفاقية مشروع نفق الشندغة في العام عام 1972 في المملكة المتحدة، مروراً بتنفيذ أول أعمال صيانة للنفق و التي أجريت في العام 1986، وشملت تغليف أسطح حديد التسليح القديم و معالجة الشقوق حول حواجز المياه واستخدام تكسية من نوع خاص لحماية خرسانة النفق وصولاً إلى افتتاح المرحلة الأولى من محور الشندغة في العام 2016 بافتتاح تطوير تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع عود ميثاء "تقاطع وافي ".



رافق سموه خلال حفل التدشين، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.