الإمارات تؤكد موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية

الشارقة 24 – وام:



شاركت دولة الإمارات، في أعمال الدورة الاستثنائية الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالنظر في حالة حقوق الإنسان الآخذة في التدهور في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والتي دعت إلى عقدها دولة فلسطين ودولة الإمارات نيابة عن المجموعة العربية.



وألقى سعادة عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة في جنيف كلمة، عبر فيها عن إدانة دولة الإمارات الشديدة لما شهده العالم خلال المجزرة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين الفلسطينيين الذين خرجوا في مسيرات سلمية تعبيراً عن رفضهم للأمر الواقع الذي فرضته قوات الاحتلال بنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس الشريف، والتي أدت إلى وقوع أكثر من 70 شهيداً وما يفوق 3000 جريح بالرصاص الحي لجيش الاحتلال الإسرائيلي.



وأعرب سعادة السفير الزعابي عن شجب دولة الإمارات الشديد للتصعيد من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي يشهده قطاع غزة، واستنكارها الشديد لاستخدام الاحتلال القوة المفرطة ضد الفلسطينيين العزل.



وحذر سعادته من التبعات السلبية لمثل هذا التصعيد الخطير، منوهاً سعادته إلى أن دولة الإمارات تؤكد ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 الذي ينص بشكل واضح على دعوة الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدسة، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف العنف وحماية الشعب الفلسطيني الشقيق.



وفي هذا السياق، أعلن سعادة السفير الزعابي عن استعداد دولة الإمارات التام للعمل في الإطار العربي بغية الخروج بتحرك دبلوماسي عربي حازم وفاعل لطلب تدخل دولي عاجل لتوفير حماية دولية للفلسطينيين، وإبراز التداعيات السلبية للقرار الأميركي على مستقبل القضية الفلسطينية في المنظمات الدولية كافة، فضلاً عن تداعياته على الأمن والاستقرار ليس فقط في الشرق الأوسط بل على العالم أجمع.



وأكد سعادته أن الكيان الصهيوني القوة القائمة بالاحتلال لا يجب أن تبقى في مأمن من المحاسبة على ما ترتكبه من جرائم في حق الشعب الفلسطيني، وهو أمر مخالف للقواعد كافة التي وضع أسسها القانون الدولي في مجالي المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.



وفي ختام كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، جدد سعادة السفير عبيد سالم الزعابي موقف دولة الإمارات الثابت والمستمر تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها للأشقاء الفلسطينيين في استعادة حقوقهم المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.