رئيس فيتنام يتسلم أوراق اعتماد سفير الدولة

الشارقة 24 – وام:

تسلم رئيس جمهورية فيتنام شان داي كوانج، يوم الخميس، أوراق اعتماد سعادة عبيد سعيد عبيد بن طارش الظاهري سفير الدولة الجديد لدى فيتنام.

وخلال مراسم الاستقبال الرسمية التي جرت بالقصر الرئاسي بالعاصمة هانوي، نقل سعادة السفير للرئيس الفيتنامي، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم له بموفور الصحة والعافية ولحكومة وشعب فيتنام المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه حمل الرئيس الفيتنامي سعادة سفير الدولة، تحياته لصاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لسموهم بموفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات وشعبها المزيد من الازدهار والنماء.

وتم خلال اللقاء، بحث تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث عبر الرئيس الفيتنامي عن ارتياحه للمستوى الحالي للعلاقات، وأكد رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع الإمارات في شتى المجالات.

من جانبه، أكد سعادة السفير الظاهري، أن فيتنام هي شريك هام لدولة الإمارات في منطقة جنوب شرق آسيا، مؤكداً أنه سيعمل على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المستقبل خاصة في مجال الاقتصاد والتجارة.