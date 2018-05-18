جموع المصلين يؤدون صلاة الجنازة على جثمان الشهيد سعيد الهاجري

الشارقة 24 – وام:

أدت جموع غفيرة من المصلين بمسجد الرواشد في منطقة بني ياس بأبوظبي، صلاة الجنازة على جثمان شهيد الوطن سعيد محمد الهاجري أحد أبطال القوات المسلحة البواسل المشارك في عملية "إعادة الأمل"، ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية.

كما أدى عدد من المسؤولين وضباط وأفراد القوات المسلحة وجموع غفيرة من المواطنين والمقيمين الصلاة، التي أمهم فيها سعادة الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، الذي دعا الله العلي القدير أن يتغمد شهيد الوطن بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وشيع المصلون جثمان الشهيد، إلى مثواه الأخير، حيث ووري الثرى في مقبرة بني ياس وسط دعوات الجميع بأن يغفر الله له، ويتغمده بالرحمة الواسعة .