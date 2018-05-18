سفير الدولة في لبنان يرعى إفطاراً رمضانياً لـ 500 يتيم

الشارقة 24 – وام:

رعى سعادة حمد سعيد سلطان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية، إفطاراً رمضانياً بهبة من الهلال الأحمر الإماراتي، في مؤسسات الرعاية الاجتماعية–دار الأيتام الإسلامية، ضم 500 طفل يتيم، بحضور مدير عام الدار الوزير السابق خالد قباني، وعدد من المسؤولين والمعنيين والعمداء والمربين، وذلك ضمن حملة "المشروع الإماراتي لإفطار صائم رمضان 1439–لبنان".

وكان السفير الشامسي جال برفقة المعنيين في الدار على الأطفال، حيث وزع عليهم الهدايا والألعاب التثقيفية، إلى جانب الألعاب الترفيهية التي تم تقديمها من أجل إدخال السعادة إلى قلوب جميع الأطفال، من خلال تأهيل الملعب المخصص لهم.

بدوره قدم الوزير قباني درعاً تذكارياً للسفير، تقديراً وتكريماً لجهود الإمارات في دعم العمل الإنساني والخيري ومساعدة المحتاجين، شاكراً للإمارات قيادة وشعباً عطاءاتها الخيّرة.