الإمارات تنفذ برنامجاً غذائياً في السودان

الشارقة 24 – وام:

تنفذ دولة الإمارات برنامجاً غذائياً في جمهورية السودان الشقيقة، عبر هيئة الهلال الأحمر، وذلك انسجاماً مع روح رمضان العطاء، في مبادرة تأتي تعزيزاً للعلاقات الأخوية التاريخية مع السودان، حكومة وشعباً.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر، متانة العلاقات بين الإمارات والسودان، وعمق الروابط بين الشعبين الشقيقين، وقال سموه: "إن ما تقدمه الدولة من برامج يأتي في إطار التزامها الإنساني وواجبها تجاه الأشقاء".

كما أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، حرص الإمارات على تعزيز تواجدها الإنساني في السودان، عبر المشاريع والمبادرات التي تفي بأغراض التنمية في المجالات كافة، وقال سموه: "إن الهيئة ستظل الداعم والسند القوي للمستهدفين من خدماتها وبرامجها في السودان".

وبدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في تنفيذ توجيهات القيادة، بوضع خطة عاجلة لتنفيذ البرنامج الغذائي وتوسيع مظلة المستفيدين منها، في عدد من الولايات السودانية.

ويتوجه إلى العاصمة الخرطوم، خلال اليومين المقبلين، وفد من الهيئة للإشراف على توفير المواد الغذائية من الأسواق المحلية هناك، وإيصالها إلى المستفيدين في مناطق تواجدهم، على وجه السرعة.

وشددت الهيئة على أنها لن تدخر جهداً، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، التي تولي اهتماماً خاصاً للأشقاء في السودان.