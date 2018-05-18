سفارة الدولة في باكستان تدشن مشروع توزيع السلال الغذائية برمضان

الشارقة 24 – وام:

دشنت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في إسلام آباد، مشروع توزيع السلال الغذائية على الأسر المحتاجة، بحضور سردار محمد يوسف وزير الشؤون الدينية في الحكومة الباكستانية، وبدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وأكد سعادة حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى باكستان، أن هذا المشروع الإنساني المتكامل المدعوم من المؤسسات الخيرية والإنسانية في الإمارات، يأتي تزامناً مع قدوم شهر رمضان المبارك ويستمر طوال الشهر.

وعبر سعادته عن حرص والتزام سفارة الإمارات في إسلام آباد، على مواصلة تنفيذ هذه المشاريع الإنسانية وإيصال السلال الغذائية إلى المحتاجين في مختلف مناطق وأقاليم باكستان، تزامناً مع "عام زايد"، وبالتنسيق الكامل مع الحكومة الباكستانية.

وقال سعادة سفير الدولة لدى إسلام آباد: إن الحملة التي تقوم بها سفارة الدولة في شهر رمضان بجمهورية باكستان الإسلامية، تجسد اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعباً، والالتزام التام بتقديم العون والمساعدة الإنسانية وتوفير الحياة الكريمة للمحتاجين، إلى جانب تجسيدها متانة العلاقات والروابط التي تجمع بين شعبي البلدين.