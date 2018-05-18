"الهلال" يدشن مشروع إفطار صائم بمحافظة شبوة

الشارقة 24 - وام:

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس الخميس، بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة مشروعها الخيري لتوزيع وجبات إفطار الصائم الجاهزة بمكرمة من حرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك بمساعدة متطوعين من أبناء المحافظة.

وأوضح أحمد النيادي ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في شبوة، أن برنامج إفطار الصائم من البرامج السنوية التي تحرص الهيئة على تنفيذها مع بداية شهر رمضان المبارك لمساعدة المحتاجين، لافتاً إلى أن هذا المشروع يأتي استكمالاً للمساعدات الإنسانية التي تقدمها الهيئة استشعاراً للواجب الديني والأخلاقي والإنساني الذي تلتزم به دولة الإمارات العربية المتحدة بالوقوف بجانب الشقيق والصديق.

وأكد النيادي أن أعمال الخير والعطاء ستتواصل على مدى شهر رمضان المبارك ليستفيد منها أكثر من 20 ألف شخص من خلال تنفيذ الإفطارات الجماعية في المستشفيات والنقاط التي تقع على مداخل ومخارج المدينة.

ونوه إلى أن المشروع يهدف إلى إحياء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في إفطار الصائمين وسد حاجة فقراء المسلمين وعامتهم.