"الهلال" يدشن مشروع إفطار صائم بمدن حضرموت

الشارقة 24 - وام:

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس الخميس، بشوارع المدن الرئيسية بحضرموت مشروعها الخيري السنوي لتوزيع وجبات الإفطار والسحور الجاهزة على الصائمين.

يأتي ذلك للعام الثالث على التوالي، في إطار مشروع إفطار الصائم ضمن جملة من المشاريع الخيرية والإنسانية التي تنفذها الهيئة لصالح المواطنين اليمنيين لتخفيف معاناتهم جراء الأزمة التي تعيشها بلادهم.

وأكد أحمد النيادي رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت، عقب عملية التدشين، أن المشروع يأتي في إطار نشر روح العطاء الخيري والتطوعي مساندةً للضعفاء والمحتاجين خصوصاً مع حلول شهر رمضان الفضيل، وانسجاماً مع تعاليم ديننا الحنيف.

ولفت إلى أن الهيئة درجت على تنفيذ هذا المشروع كل عام لتحقيق جملة أهداف منها الاستجابة للأمر الرباني بإطعام الطعام، واستغلال الشهر الكريم في عمل الخير، موضحاً أن المشروع يقدم وجبة متكاملة تكفي الصائم.

ويعتبر "مشروع إفطار الصائم" واحداً من عشرات المشاريع التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وتهدف إلى إحياء فضائل الشهر الكريم عبر تجسيد قيم التآخي والتسامح ليعم الخير كل من هم بحاجة للتخفيف عنهم.

وأعرب المستفيدون عن شكرهم لهيئة الهلال الأحمر الذراع الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة، لجهودها على الساحة اليمنية وسعيها لتنفيذ مشاريع تخفف من وطأة المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني حالياً.