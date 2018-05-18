محمد بن زايد وملك الأردن يتبادلان التهاني برمضان

الشارقة 24 – وام:

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التهاني والتبريكات، بحلول شهر رمضان المبارك، مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

ونقل صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اتصال هاتفي مساء الخميس، تحيات وتبريكات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لملك المملكة الأردنية الشقيقة، وأن يعيد الله هذه المناسبة عليه والشعب الأردني الشقيق باليمن والخير والبركات.

من جانبه، أعرب الملك عبد الله الثاني عن أطيب تهانيه لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، داعياً الله أن يمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة على سموه، وعلى شعب دولة الإمارات بالمزيد من الرخاء والازدهار.