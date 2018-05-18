ولي عهد دبي يشهد حفل افتتاح دورة ند الشبا الرياضية

الشارقة 24 – وام:

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي جانباً، من حفل افتتاح دورة ند الشبا الرياضية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي برعاية سموه، في الفترة من السابع عشر من مايو الجاري وحتى السادس من يونيو المقبل، تحت شعار "قدرات لا حدود لها".

وكان سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، قد افتتح الحفل الذي جرى في منطقة ند الشبا بدبي مساء الخميس، بحضور سعادة مطر محمد الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعادة اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وسعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعدد من المسؤولين والقيادات الرياضية والشبابية في الدولة وممثلين عن عدد من الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في الحدث الرياضي الأوسع والأضخم في هذا العام "عام زايد".