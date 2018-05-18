حاكم أم القيوين يتلقى التهاني بحلول شهر رمضان المبارك

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه، مساء الخميس، وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات، من الشيوخ ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية والمواطنين وأبناء القبائل، الذين توافدوا لتهنئة سموه بحلول شهر رمضان الفضيل، داعين العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى القيادة الرشيدة والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر المقابلات، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري بأم القيوين، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة أم القيوين للابتكار، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية بأم القيوين، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، وسعادة ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وسعادة راشد محمد أحمد مدير التشريفات وعدد من والمسؤولين.