حاكم رأس الخيمة يستقبل المهنئين بالشهر المبارك

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، جموع المهنئين الذين توافدوا، يوم الخميس، على مجلس الضيافة في خزام، لتقديم التهاني والتبريكات، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وسمو ولي عهده، التهاني بهذه المناسبة الإسلامية المباركة، من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد والشخصيات وكبار المسؤولين ورؤساء ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية ورجال الأعمال وأبناء القبائل.

كما تقبل سموهما التهاني من ضباط القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بقيادة العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة رأس الخيمة، ومن ضباط مجموعة الحرس الأميري المحلي بقيادة العميد الركن عمران سليمان سالم الشميلي قائد المجموعة.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة، على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بموفور الصحة والعافية، وعلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات، الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار"، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي وعدد من الشيوخ.