حاكم عجمان يستقبل المهنئين بحلول الشهر الفضيل

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بقصر الزاهر، مساء الخميس، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك، الذين قدموا للسلام على سموه، وتهنئته بهذه المناسبة الكريمة.

فقد تلقى صاحب السمو حاكم عجمان، التهاني من الشيوخ وكبار المسؤولين ورجالات الدولة ورؤساء ومدراء الدوائر الاتحادية والمحلية، وأعيان ووجهاء البلاد وأبناء القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والاسلامية والأجنبية.

وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين العلى القدير أن يعيده على سموه بالصحة والسعادة.

حضر المقابلات، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، وسعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، وسعادة عبد الله الشرفاء المستشار بديوان الحاكم، وسعادة حمد راشد النعيمي مدير الديوان، وسعادة حمد بن غليطه السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، وسعادة طارق بن غليطه مدير مكتب الحاكم، وسعادة يوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.