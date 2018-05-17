الهلال يحيي التراث الشعبي اليمني الأصيل

الشارقة 24 – وام:

أقام الهلال الأحمر الإماراتي، مساء الأربعاء، بمدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج اليمنية، حفلاً ثقافياً وفنياً، ضمن فعالية إحياء التراث الشعبي وتكريم الفن اللحجي وأهله، تضمن عدداً من الأغاني اللحجية، التي تحاكي المخزون التراثي والفني اليمني الأصيل .

كما قدمت منصة الحفل عدداً من المشاهد المسرحية والقصائد الشعرية المعبرة، عن الروح الفنية المبدعة لأبناء المحافظة وارتباطها بالموروث الشعبي القديم، الذي وصل صداه إلى دول شقيقة في الجزيرة والخليج .

وعبر عدد من المسؤولين المحليين والمواطنين، الذين حضروا بكثافة الفعالية، عن تقديرهم وإعجابهم للمناشط التي يدعمها وينفذها الهلال بالمحافظة، شاكرين هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لرعايتها ودعمها الموروث الشعبي في محافظة لحج، والذي يعد تكريماً لأدوار الرواد الأوائل الذين أثروا الساحة الفنية والأدبية بكل جميل وأصيل.