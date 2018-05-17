قرقاش يترأس وفد الدولة في اجتماع "الوزاري العربي" بالقاهرة

الشارقة 24 – وام:

ترأس معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، التي انطلقت الخميس بالقاهرة، لاتخاذ موقف موحد بشأن القدس والاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة.

وبحث الاجتماع، الذي ترأسه وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، وحضره الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ووزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول العربية الأعضاء في الجامعة، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومواجهة قيام الولايات المتحدة الأميركية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس الشريف، واتخاذ موقف موحد للتعامل مع العدوان الصهيوني المتصاعد ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.

كما بحث وزراء الخارجية، خطوات التحرك العربي للتعامل مع قرار الولايات المتحدة، بشأن القدس وتداعيات هذا القرار، بالإضافة إلى وضع خطة عمل عربية للتعامل مع العدوان الصهيوني المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها الطلب من الأمم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن العدوان الصهيوني على غزة .

وكان وزراء الخارجية العرب، قد عقدوا اجتماعاً تشاورياً مغلقاً، يوم الخميس، قبيل انطلاق اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة، لبلورة موقف عربي موحد بشأن القدس والعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.