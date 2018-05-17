الهلال يسير قافلة مساعدات إغاثية عاجلة إلى منطقة الحيمة باليمن

الشارقة 24 – وام:

سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قافلة مساعدات إغاثية عاجلة إلى منطقة الحيمة، التابعة لمديرية التحيتا، جنوب محافظة الحديدة باليمن، تتضمن سلالاً غذائية ضمن الجهود الإنسانية لدولة الإمارات في إغاثة المتضررين والأسر المحتاجة من أبناء الشعب اليمني الشقيق، وذلك عقب تحرير الحيمة، من قبضة ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، وفك الحصار عن المواطنين اليمنيين.

واستهدفت المساعدات توزيع سلال غذائية لتلبية احتياجات 700 أسرة يمنية، فقيرة ونازحة من مناطق قريبة لمنطقة الحيمة في إطار البرامج الإنسانية والإغاثية المقدمة من دولة الإمارات، وجهودها المبذولة لدعم الأشقاء اليمنيين في وقت تعاني فيه معظم الأسر معوقات اقتصادية، نتيجة الممارسات الإرهابية لميليشيات الحوثي الموالية لإيران، والأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها اليمن.