13.82 مليار درهم مساعدات الإمارات لليمن في 3 سنوات

الشارقة 24 – وام:

قدمت دولة الإمارات خلال الفترة من أبريل 2015 إلى أبريل 2018 مساعدات لليمن، بلغت نحو 13.82 مليار درهم 3.76 مليار دولار، استهدفت مساعدة ما يزيد عن 13.8 مليون يمني، منهم 5.3 مليون طفل.

ويأتي تقديم هذه المساعدات الخارجية المكثفة، في إطار الاستجابة الإنسانية والتنموية لدولة الإمارات تجاه الأزمة الراهنة لإغاثة اليمن، ومساعدته في محنته ودعم استقراره والحفاظ على وحدة أراضيه، وتوزعت فئات المساعدات الخارجية ما بين تنموية وإنسانية وخيرية.

فقد تم تقديم ما يزيد عن ربع تلك المبالغ كمساعدات إنسانية في جميع أنحاء اليمن، كما دعمت دولة الإمارات العربية المتحدة الاحتياجات طويلة الأجل لليمن، وذلك من خلال تمويل مختلف القطاعات مثل دعم البرامج العامة، وتوليد الطاقة وإمدادها، والنقل والتخزين، والحكومة والمجتمع المدني، التطوير القضائي والقانوني، والصحة، والتعليم، والبناء والتنمية المدنية، والخدمات الاجتماعية، والمياه والصحة والعامة.