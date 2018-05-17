قرقاش يجدد التزام الإمارات بتعزيز وحماية حقوق الإنسان

الشارقة 24 – وام:





أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر التزام الإمارات العربية المتحدة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومواصلة السعي لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها معاليه خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بحضور أعضاء اللجنة الوطنية، وممثلي البعثات الأجنبية المعتمدة في الدولة وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، حيث جرى خلال المؤتمر الإعلان عن التقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لدولة الإمارات للعام 2017.

وأشار معاليه إلى أن إصدار اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر لتقريرها السنوي للعام 2017، يعكس الجهود التي تقوم بها الدولة في هذا المجال بكل شفافية، ويأتي في سياق توعية المجتمع بهذه الجريمة الحاطة من الكرامة الانسانية، وسعياً منها للتعاون مع المجتمع الدولي في تبادل المعلومات والإحصائيات للوصول إلى أفضل الممارسات والخبرات، وذلك بهدف تجفيف منابعها التي تهدد شعوب العالم، ما يجعل مكافحتها غاية مشتركة للمجتمع الدولي.