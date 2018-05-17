سفير الدولة يبحث دعم الأطفال المرضى في المكسيك

الشارقة 24 – وام:





أكد سعادة أحمد حاتم المنهالي سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية، أن دولة الإمارات جعلت من البعد الإنساني ومساندة ودعم الفئات الضعيفة والمرضى والمحرومين أولوية قصوى.

وبحث سعادته خلال لقائه إيفان دي غوادالوب غارسيا دياز مدير مكتب رئاسة بلدية كواتيتلان إزكالي في ولاية المكسيك، وسمير باتشيكو سورديا مدير نظام التنمية الشامة للأسرة سبل تعزيز التعاون بين البلدين لتقديم الدعم للأطفال المصابين بداء "الشفة الأرنبية".

واطلع سعادة أحمد حاتم المنهالي، خلال زيارته عيادةLabioy Paladar Hendido، على نظام العيادة وأبدى اهتماماً بمجال معالجة هذا الداء.