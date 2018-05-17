محمد بن راشد يطلع على خطة عمل الشراكة بين الإمارات ومصر

الشارقة 24:

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الوفد الحكومي المصري المشارك، في أولى الزيارات التدريبية لدولة الإمارات والمرتبطة باتفاقية الشراكة الاستراتيجية في تطوير الأداء الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية.

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على سير خطط العمل التي شملت المحاور المختلفة للاستراتيجية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، إن العلاقة بين مصر والإمارات هي علاقة أخوة، وعلاقة شراكة، وعلاقة فكر وعمل بدأت منذ قيام دولتنا وستكبر وتتعزز مع الزمن.

وأضاف سموه "هذا التعاون المشترك سواء في التميز الحكومي أو الخدمات أو المسرعات الحكومية يشكل إضافة جديدة إلى سجل العلاقات المتميزة بين البلدين".