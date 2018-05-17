رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يتلقون برقيات تهنئة

الشارقة 24 – وام:





تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من عدد من أصحاب السمو والفخامة وملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية.

فقد تلقى سموه برقيات من كل من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والملك حمد بن عيسى اّل خليفة ملك مملكة البحرين وصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، والملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، والرئيس إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد، والرئيس باتريس تالون رئيس جمهورية بنين.

كما تلقى سموه برقيتي تهنئة من سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، وصاحب السمو السيد فهد بن محمود اّل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة مماثلة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.