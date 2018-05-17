"الهلال الأحمر" يوزع 700 سلة غذائية على النازحين في أبين

الشارقة 24 – وام:





بدأ فريق الهلال الأحمر الإماراتي، الخميس، توزيع 700 سلة غذائية على النازحين من محافظتي الحديدة وتعز في محافظة أبين، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من تفقد الفريق لأوضاع النازحين والتعرف على احتياجاتهم.

وشمل التوزيع، الذي يأتي في إطار جهود الهلال الأحمر لتقديم خدماته الإنسانية الطارئة للنازحين ضمن "عام زايد 2018"، مناطق الجول الشعبية والرميلة الشرقية وجول السادة وميكلان وكنيف والرميلة الغربية ورهوة الحصان والفنح في محافظة أبين.

وكان فريق من الهلال الأحمر في أبين قد اطلع الأربعاء، خلال تفقده لمواقع النازحين في مختلف قرى ومناطق مديرية خنفر، على أحوالهم المعيشية واحتياجاتهم عن قرب لتلبيتها في أسرع وقت.

وأعرب الشيخ محمد العفيفي مدير عام مديرية خنفر عن سعادته بالمشاركة في توزيع السلال الغذائية الرمضانية المقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي ضمن "عام زايد" في مديرية خنفر في محافظة أبين، مضيفاً أن هذا الخير قد عاهدوه من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله" وأبنائه وشعبه، متمنياً استمرار هذا الدعم، معبراً عن شكره وكل أبناء المديرية لدولة الإمارات على ما تقدمه من مشاريع سواء في الجانب الإغاثي أو في الجوانب الأخرى كالتعليم والصحة.

من جهته قال سليم سالم عبيد رئيس جمعية النجمة الحمراء إن "منطقة النجمة الحمراء" لم تدخلها أي إغاثة من قبل ويعتبر الهلال الأحمر الإماراتي هو السباق في توزيع الإغاثة العاجلة على هذه المنطقة، مشيداً بما قدمه ويقدمه الهلال الأحمر الإماراتي للمنطقة ولكل مناطق محافظة أبين.