وفد وزارة الدفاع يزور معرض "IDEB" في سلوفاكيا

الشارقة 24 – وام:





زار وفد من وزارة الدفاع فعاليات المعرض الدولي السابع للدفاع "IDEB 2018" في براتيسلافا عاصمة جمهورية سلوفاكيا.

ترأس الوفد سعادة اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي رئيس الإدارة التنفيذية للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية وضم عدداً من كبار ضباط وزارة الدفاع والقوات المسلحة.

وبحث الوفد مع معالي بيتر غايدش وزير الدفاع السلوفاكي سبل ومجالات التعاون، وذلك بحضور سعادة حمد علي الكعبي سفير الدولة غير المقيم لدى سلوفاكيا، فيما أثنى الوزير السلوفاكي على متانة وتطور العلاقات بين الجانبين.

كما بحث الوفد مع رئيس هيئة المشتريات والتسليح والتطوير والبنية التحتية في وزارة الدفاع السلوفاكية سبل تعزيز وتطوير مجالات التعاون المشتركة بين البلدين خاصة الدفاعية.

وشهد الوفد مراسم الافتتاح الرسمي للمعرض بجانب الدول المشاركة وزار أجنحة الشركات السلوفاكية والأجنبية المشاركة في المعرض واطلع على أحدث ما تنتجه الشركات من معدات وأنظمة دفاعية وبحث سبل التعاون معها.