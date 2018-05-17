سفارة الدولة بالخرطوم توزع مساعدات رمضانية في الولاية الشمالية

الشارقة 24 – وام:





بدأت سفارة الدولة بالخرطوم توزيع طرود غذائية بالولاية الشمالية بتمويل من مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، ضمن مشاريع عام زايد 2018 .

وتم التوزيع بإشراف موظفي السفارة بحضور السيد علي سعيد السعيدي السكرتير الأول بالبعثة في 9 قرى بالولاية الشمالية ويستفيد من هذه المساعدات أكثر من 4 آلاف شخص في شهر رمضان الكريم.

وتقدم سعادة حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية السودان بخالص التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى أصحاب السمو حكام الإمارات وشعب الإمارات الكريم، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقال إن المساعدات الإماراتية هذا العام ستشمل بإذن الله أكثر من "7" ولايات يستفيد منها الالاف وقد بدأنا اليوم بالولاية الشمالية وهي ولاية أقصى شمال السودان حيث وصلت فرق عمل الإمارات إلى المواقع والقرى النائية والبعيدة ولامست الشرائح المحتاجة في قراها وباديتها وكانت هذه المساعدات بالنسبة لهذه الشرائح بلسماً وفرحا كبيراً حيث كانت المواد عبارة عن مير رمضاني كامل.

وأشاد المستفيدون بالولاية الشمالية بدولة الإمارات وقيادتها الكريمة، مثمنين الدعم الكبير الذي قدمته مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، وهو يعتبر دعماً غير مسبوق لهذه الولاية، مثمنين الوقفة القوية لقيادة الإمارات مع الشعب السوداني في كافة المجالات، داعين لصاحب رئيس الدولة "حفظه الله" بالصحة والعافية ولدولة الإمارات بدوام التقدم والازدهار.