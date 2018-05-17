سفير الدولة يفتتح مسجد عمر بن الخطاب بإسلام آباد

الشارقة 24 – وام:





افتتح سعادة حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية مسجد عمر بن الخطاب "رضي الله عنه" في حرم الجامعة الإسلامية العالمية في العاصمة إسلام آباد.

ويعتبر المسجد ثمرة مبادرة تكفل بها منذ عدة أشهر أعضاء سفارة الدولة في إسلام آباد ودعمتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وأشار سعادته خلال حفل الافتتاح الذي حضره سعادة الدكتور أحمد الدريويش، رئيس الجامعة الإسلامية العالمية إلى فضل بناء المساجد وعمارتها، وأنها من أفضل الأعمال الصالحة وأكثرها أجراً عند الله.

وأضاف الزعابي أن ‏هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لديها تاريخ طويل ورصيد كبير وحافل من العمل الخيري والإنساني في باكستان، الذي يحظى بتوجيهات القِيادة الرشيدة والمتابعة الدقيقة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وأكد الزعابي أن هذا النهج من العمل الخيري سيتعزز، بلا شك، في عام زايد، بدراسة احتياجات الساحة الباكستانية المستقبلية وتلبيتها، عبر مبادرات "الهلال الأحمر" والهيئات والمؤسسات الإنسانية والخيرية الإماراتية، في مختلف النواحي الضرورية.