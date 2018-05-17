محمد بن زايد يتبادل التهاني بحلول رمضان مع عدد من القادة العرب

الشارقة 24 – وام:





تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك خلال اتصالات هاتفية مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

ونقل سموه لهم تحيات وتبريكات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بهذه المناسبة السعيدة، معرباً لهم عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، داعياً الله تعالى أن يعيد عليهم هذه المناسبة المباركة وعلى شعوب بلدانهم، بالمزيد من التقدم والرقي والرخاء.

وأعرب القادة عن أصدق التهاني لسموه بحلول رمضان سائلين المولى أن يديم موفور الصحة والعافية على صاحب السمو رئيس الدولة وتمنوا لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار وأن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.