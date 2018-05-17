الإمارات تفرض عقوبات اقتصادية على قيادات في حزب الله

الشارقة 24 – وام:

في سياق التعاون المشترك للدول الأعضاء في مركز مكافحة تمويل الإرهاب الدولي في الرياض، فرضت دولة الإمارات العربية المتحدة عقوبات اقتصادية على قيادات بمجلس الشورى لحزب الله اللبناني، والمدعوم من قبل إيران، بهدف تقويض نشاطاته ونشاطات إيران في تمويل الميليشيات المسلحة في المنطقة.

يأتي ذلك في إطار ما اتخذته الدول السبع الأعضاء بـ "مركز استهداف تمويل الإرهاب"، من خطوات مهمة لتقويض نشاطات إيران وحزب الله المزعزعة للاستقرار في المنطقة .

وقررت الدول السبع الأعضاء، فرض عقوبات اقتصادية على حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، إلى جانب نعيم قاسم ومحمد يزبك وحسين الخليل وإبراهيم الأمين السيد، بالإضافة إلى أسماء وشركات تنتمي وتدعم نشاطات إيران وحزب الله وهم طلال حمية وعلي يوسف شرارة ومجموعة سبكترم وحسن إبراهيمي ومؤسسة ماهر تريدنج التجارية وهاشم سيف الدين وأدهم طباجة والإنماء جروب وشركة الإنماء للهندسة والمقاولات، وجميعهم قد سبق إدراجهم على قائمة الإرهاب من قبل الولايات المتحدة الأميركية.

وتعد هذه المرة الثانية التي يصدر فيها المركز قائمة عقوبات على النشاطات الإرهابية منذ تأسيسه في 21 مايو 2017، وذلك لتعزيز الجهود المبذولة لتقويض الأنشطة الإرهابية ووقف تمويل الأعمال الإرهابية التي تتسبب في تهديد الأمن القومي للدول الأعضاء.