النعيمي يهنئ رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام برمضان

الشارقة 24 – وام:

هنأ صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يعيده على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

كما هنأ صاحب السمو حاكم عجمان، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات .

وهنأ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، بهذه المناسبة، صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام.