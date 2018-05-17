"الإمارات للتوحد" تُكرّم رعاة وداعمي ومتطوعي حملتها التوعوية

الشارقة 24 – وام:

احتفت جمعية الإمارات للتوحد، خلال حفل أقامته في منارة السعديات بأبوظبي، بالرعاة والداعمين والمتطوعين لحملة التوعية بالتوحد، بحضور عدد من المسؤولين وسفراء عدد من الدول المعتمدين لدى الدولة.

وألقت الدكتورة خولة الساعدي رئيسة مجلس إدارة الجمعية، كلمة خلال الحفل، نيابة عن حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للتوحد، أشارت فيها إلى أن الجمعية العمومية للأمم المتحدة اعتمدت يوم الثاني من إبريل، يوماً عالمياً للتوعية بالتوحد وانطلقت الفعاليات في هذا العام تحت شعار "فلنتوحد من أجل التوحد"، لترسم صورة جميلة من تفاعل وتلاحم مجتمع الإمارات مع أسر التوحد، ولتبرهن أن هذا العطاء هو نتاج لغرس زايد وأن كل أعوامنا زايد.

وأكدت سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، أن النجاح هذا العام ما كان ليتحقق دون مساندة مجموعة من الرعاة والداعمين والمتطوعين، الذين كان لدورهم كبير الأثر في تحقيق أهداف هذه الحملة وضمان استمرارها لنهاية عام 2018.