"الهوية والجنسية" تحدد مواعيد تقديم خدماتها خلال رمضان

الشارقة 24:

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، يوم الأربعاء، عن ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك، في إداراتها الرئيسية الثلاث، ومراكز سعادة المتعاملين التابعة لها على مستوى الدولة، حيث يبدأ الدوام في مراكز سعادة المتعاملين التي تقدّم خدمات الجنسيّة وجوازات السفر، من التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً، وكذلك الحال في مراكز الإقامة وشؤون الأجانب.

وحددت الهيئة ساعات العمل في مراكز سعادة المتعاملين التي تقدم خدمات الهويّة، بحيث تكون من التاسعة صباحاً وحتى 2 بعد الظهر للمراكز والمكاتب، التي تعمل بنظام الفترة الواحدة، وهي مكتب الهوية في الجنسية والإقامة ومراكز الشهامة وطيران الاتحاد في مدينة أبوظبي والجنسية والإقامة والهير والقوع واليحر ومزيد في العين والسلع والمرفأ ودلما وغياثي وليوا ومدينة زايد في المنطقة الغربية، والجنسية والإقامة والقوز وجافزا وحتا والليسلي في دبي والذيد والمدام والجنسية والإقامة في الشارقة، والرمس والجوازات في رأس الخيمة، وجوازات دبا في الفجيرة ومركز أم القيوين الرئيسي.

وأوضحت الهيئة أن ساعات العمل في مراكز سعادة المتعاملين، التي تقدّم خدمات الهويّة وتعمل بنظام الفترتين ستكون خلال الشهر الفضيل، من الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وهي نادي الجزيرة ومدينة خليفة في أبوظبي ومركز العين ومراكز البرشاء والراشدية والكرامة في دبي، إلى جانب المراكز الرئيسية في كل من الشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة.

وحددت الهيئة ساعات العمل في مراكز سعادة المتعاملين التابعة لها الملحقة بمراكز الطبّ الوقائي بحيث تكون من 9 صباحاً حتى 2 بعد الظهر في مراكز العاصمة مصفح والعاصمة بنادي الجزيرة في أبوظبي و"مدينة زايد 2" بمنطقة الظفرة والقوز وجافزا وقرية المعرفة والمدينة الأكاديمية والمدينة الطبيّة في دبي والحمرية وخورفكان وكلباء ودبا الحصن والذيد 2 في الشارقة والقصيدات برأس الخيمة والحميدية في عجمان والفصيل في الفجيرة، بينما سيقدّم مركز مصفح خدماته للمتعاملين من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.

وستعمل مراكز الهيئة الملحقة بالطب الوقائي في كل من مدينة خليفة الطبية بأبوظبي والغبيبة والناصرية في الشارقة وأم هرير في دبي خلال الشهر الفضيل من الساعة 8 صباحاً وحتى 5 بعد العصر، في حين سيعمل مركز محيصنة في دبي من الأحد إلى الأربعاء على فترتين الأولى من السابعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً والثانية من 9 ليلاً وحتى 2 فجراً، ويوم الخميس من السابعة صباحاً حتى الخامسة مساءً ويوم السبت من 9 صباحاً وحتى 2 بعد الظهر.

ووفّرت الهيئة تفاصيل الدوام خلال شهر رمضان المبارك في جميع مراكزها ومكاتبها على موقعها الإلكتروني، داعية متعامليها إلى التواصل معها عبر قنوات التواصل الـ 15 التي تتيحها لهم في حال وجود أية ملاحظات أو تساؤلات لديهم بشأن خدماتها.