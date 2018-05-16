الهلال يبدأ توزيع مساعداته الرمضانية في شقرة بأبين

الشارقة 24 – وام:

بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، برنامجها للمساعدات خلال شهر رمضان المبارك، وضمن أنشطتها في عام زايد 2018، بدأت بتوزيع 300 سلة غذائية في مديرية شقرة بمحافظة أبين، ومثلها في شقرة بمنطقة الأريب والقرى المحيطة بها بالمحافظة نفسها.

وقدم خالد إبراهيم منسق عام الإغاثة في محافظة أبين، جزيل الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، والهلال الأحمر الإماراتي، الذي يواصل تنفيذ المشاريع الإنسانية والإغاثية في محافظة أبين، تخفيفاً لمعاناة الشعب اليمني في ظل الظروف التي يعيشها، ورحب بتواجد الهلال، في أحور وشقرة وجميع مديريات محافظة أبين، ونوه ببصماته الواضحة في مختلف المجالات خاصة التعليم والصحة والمياه وغيرها.

وتعد المناطق، التي تم توزيع السلال الغذائية الرمضانية فيها في شقرة، من أشد المناطق حاجة إلى المساعدات الإنسانية وتضم نازحين من مناطق أخرى، جراء الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثي الانقلابية .