هزاع بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام بالشهر المبارك

الشارقة 24 – وام:

تقدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

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كما هنأ سموه بهذه المناسبة الكريمة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام، سائلاً المولى عز وجل أن يحمل الشهر الفضيل، المزيد من الخير والتقدم والازدهار والأمن والأمان.