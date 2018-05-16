طحنون بن محمد يهنئ رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام بالشهر الفضيل

الشارقة 24 – وام:

هنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة الكريمة، على سموه بموفور الصحة والعافية.

كما هنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، بهذه المناسبة المباركة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات والجاليتين العربية و الإسلامية المقيمة في دولة الإمارات، سائلاً الله عز وجل أن يكون شهر خير وبركة على الجميع.

وتقدم سموه بالتهنئة إلى أبطال قواتنا المسلحة وحماة الوطن، في ميادين الحق والواجب والإنسانية، داعياً الله تعالى أن يحفظهم ويسدد خطاهم.