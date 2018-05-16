جنودنا في اليمن يهنئون القيادة الرشيدة وشعب الإمارات برمضان

الشارقة 24 – وام:

رفع جنودنا البواسل منتسبو قواتنا المسلحة المرابطون بميادين العز والشرف في أرض اليمن، بروح ومعنويات عالية وإصرار على النصر واعتزاز بشرف الجندية والدفاع عن قضايا الوطن، أخلص التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات الكريم وأسر شهدائنا الأبرار، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيده أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على دولة الإمارات، وسائر دول العالم والأمتين العربية والإسلامية.

وأكد منتسبو قواتنا المسلحة، إصرارهم على الوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق من أجل إعادة الحق لأهله ودفاعاً عن قضايا أمتهم، مشيرين إلى اعتزاز الشعب اليمني بالبطولات التي تحققت بدعم قوات التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، والتي تنعكس على مسيرة اليمن نحو الخلاص من ميليشيات الحوثي الانقلابية، ومن يقف خلفها من حملة الأجندات التي تستهدف أمتنا برمتها.

وعبر جنود قواتنا المسلحة، وهم يكتبون بثباتهم وعزيمتهم صفحات مشرفة جديدة في ميادين البذل والعطاء عن ولائهم للوطن والقيادة الرشيدة، مؤكدين العزم على ترجمة مواقف الوطن والدفاع عن قضاياه، عبر إيمانهم الراسخ القائم على دعم الضعيف ونصرة الحق، والذود عنه في وجه الطغاة والمتآمرين الذين يستهدفون اليمن والمنطقة والأمة كلها.