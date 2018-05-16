سلطان بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام بالشهر المبارك

الشارقة 24 – وام:

هنأ سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، أخاه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب سموه عن أطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الكريمة، داعياً المولى العلي القدير أن يحفظ سموه بعنايته، وأن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب دولة الإمارات بمزيد من التقدم والرخاء والسعادة.

كما هنأ سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام.