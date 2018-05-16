حمدان بن محمد: الرياضة وسيلة لنشر السعادة

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، أن الرياضة بجانب قيمتها الأساسية في الارتقاء بجودة الحياة والصحة العامة للمجتمع، تعد من الوسائل المهمة التي تساعد على نشر السعادة بين الناس، مشيراً إلى أن بناء مجتمع صحي يمارس النشاط الرياضي بشكل دائم، يأتي ضمن أولويات خطة دبي 2021، وهو ما دفع إلى إطلاق العديد من المبادرات، لتشجيع جميع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة وتبنيها كأسلوب حياة.

جاءت تصريحات سمو رئيس مجلس دبي الرياضي، بمناسبة انطلاق فعاليات النسخة السادسة من دورة ند الشبا الرياضية التي ينظمها المجلس، تحت رعاية سموه الخميس، وتستمر حتى السادس من يونيو المقبل، تحت شعار " قدرات لا حدود لها".

ورحب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بكافة المشاركين في الدورة، مشيراً إلى أن تواجد خمسة آلاف رياضي ورياضية من مختلف الأعمار والجنسيات للتنافس في مجموعة كبيرة من الألعاب الرياضية المختلفة على مدار ثلاثة أسابيع، يعد تأكيداً على نجاح الدورة في تحقيق أهدافها الرياضية والمجتمعية، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني بين أفراد المجتمع باعتبارها مصدراً للسعادة والطاقة الإيجابية.