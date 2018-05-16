مركز جامع الشيخ زايد الكبير يستعد لاستقبال المصلين في رمضان

الشارقة 24 – وام:

أتم مركز جامع الشيخ زايد الكبير، كافة استعداداته لاستقبال جموع المصلين والصائمين، على مدار شهر رمضان المبارك، بتوفير التسهيلات والخدمات اللازمة لراحة ضيوفه، والتي بدورها توفر أجواء روحانية تسودها السكينة والخشوع، بالصورة التي تليق بخصوصية الشهر الكريم.

يأتي الاستعداد من خلال مشروعي "ضيوفنا الصائمون"، و"مصابيح رمضانية"، تحت شعار "موروث زايد الخير"، تزامناً مع "عام زايد"، الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، احتفاءً بالذكرى المئوية لميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال سعادة الدكتور يوسف العبيدلي مدير عام المركز: إن المركز يسعى سنوياً لاستقبال جموع المصلين والمفطرين، وسط أجواء روحانية مريحة تسودها السكينة، وقد جاءت استعدادات هذا العام، لتلبي طموحنا في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وفق أعلى المعايير من خلال العمل الدؤوب واستثمار كافة الإمكانات المتاحة لذلك، ومن ثم رفع مستوى الرضا العام للمرتادي الجامع بالصورة التي تتوافق مع رؤية وزارة شؤون الرئاسة.