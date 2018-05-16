حمدان بن محمد يعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة صحة دبي

الشارقة 24 – وام:

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم 18 لسنة 2018، باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لهيئة الصحة بدبي، الذي جاء متوافقاً مع أفضل المعايير العالمية، من حيث بناء وحداته التنظيمية، وتكامل أدواره واختصاصاته، ويعد ثمرة جهد الكوادر الإماراتية المتخصصة، بالتعاون مع أعرق بيوت الخبرة العالمية العاملة، في مجال بناء المؤسسات وتنظيمها.

وبهذه المناسبة، قال سمو ولي عهد دبي: "نثق أن شمولية الهيكل الجديد ومرونته ستدعم قدرات الهيئة، على صعيد التنافسية العالمية، وسيمكنها من السير بخطى ثابتة على طريق التميز في تقديم خدمات طبية عالية الجودة لمجتمع أكثر صحة وسعادة".

وأشاد سموه بجهود فرق العمل التي تولت بناء الهيكل وإعداده، وأثنى على جهود الخبراء والمسؤولين والمتخصصين في المجلس التنفيذي وهيئة الصحة في دبي واللجنة العليا للتشريعات، الذين قدموا هيكلاً تنظيمياً يلبي جميع متطلبات المرحلة المقبلة.

ويضم الهيكل الجديد للهيئة مؤسستين جديدتين هما: مؤسسة دبي للرعاية الصحية، ومؤسسة دبي للضمان الصحي، كما يشمل ثلاثة قطاعات حيوية رئيسة هي: الاستراتيجية والتطوير المؤسسي والتنظيم الصحي وخدمات الدعم المؤسسي المشترك.