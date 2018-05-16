ولي عهد الفجيرة يشهد الحفل الختامي لـ "نادي الفنون القتالية"

الشارقة 24 – وام:

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، حفل التكريم الذي أقامه نادي الفجيرة للفنون القتالية، الأربعاء، بفندق نوفتيل الفجيرة، بمناسبة ختام الموسم الرياضي 2017-2018 .

شمل التكريم أكثر من 250 لاعباً ومدرباً وادارياً ومعالجاً طبياً، بالإضافة إلى الرعاة والشركاء... إضافة إلى إطلاق الموقع الرسمي للنادي.

وعبر المكرمون عن سعادتهم بلقاء سمو ولي عهد الفجيرة، والاستماع لتوجيهاته الكريمة، وعاهدوه على مواصلة التدريب والعمل بروح عالية، لمزيد من النجاح في المستقبل، وبما يعزز من مكانة الرياضة الإماراتية محلياً وعالمياً.