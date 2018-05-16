ولي عهد عجمان يترأس اجتماع مجلس تنسيق العمل الخيري

الشارقة 24 – وام:

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس تنسيق العمل الخيري، بديوان الحاكم، اجتماع المجلس بحضور الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي نائب رئيس المجلس، والشيخ محمد بن عبد الله النعيمي، ومريم المعمري الأمين العام، وأعضاء المجلس.

ووجه سموه خلال الاجتماع، بضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات الخيرية في إمارة عجمان، وتحديد المسؤوليات ما بين المجلس والجمعيات الخيرية، وإعداد الآليات والتنظيمات والخطط التطويرية والعمل على نظام إلكتروني موحد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

واستعرضت مريم المعمري الأمين العام للمجلس، التقرير العام للعمل الخيري لعام 2017، بتكلفة تفوق 300 مليون درهم، تضمنت إجمالي المصروفات للمشاريع داخل وخارج الدولة، والتي نظمتها الجهات والمؤسسات الخيرية في مختلف مجالات الدعم والمساعدات الإنسانية، والمشاريع الخيرية.