محمد بن راشد يشهد جانباً من برنامج الذكاء الاصطناعي

الشارقة 24 – وام:





شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، جانباً من المسار التدريبي الأول لبرنامج الذكاء الاصطناعي المتخصص، الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع جامعة أكسفورد.

واستمع سموه خلال لقاء مع منتسبي البرنامج، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، إلى شرح من معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، عن البرنامج التدريبي الهادف إلى تعريف المشاركين بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحديات المستقبلية المتوقعة، كما اطلع سموه على محاور البرنامج التدريبي التي تتضمن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وجمع البيانات وتحليلها، والتخطيط وتصميم الحلول للتحديات.