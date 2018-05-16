رئيس الدولة يصدر مراسيم بإنشاء سفارتين بالخارج

الشارقة 24 – وام:

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، عدداً من المراسيم الاتحادية، بشأن إنشاء سفارتين للدولة في كل من جمهوريتي كوستاريكا ومالي، وتعيين ونقل عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي، وقد نشرت المراسيم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

وقد أصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 75 لسنة 2018، بإنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية كوستاريكا في العاصمة سان خوسيه، كما أصدر المرسوم الاتحادي رقم 76 لسنة 2018، بإنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية مالي في العاصمة باماكو.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم 77 لسنة 2018، بشأن نقل سعادة محمود محمد محمود المحمود، سفير الدولة لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية، إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والمرسوم الاتحادي رقم 78 لسنة 2018، بشأن تعيين سعادة فهد عبيد محمد عبيد التفاق في السلك الدبلوماسي والقنصلي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بدرجة وزير مفوض من الدرجة الأولى، والمرسوم الاتحادي رقم 79 لسنة 2018 بشأن تعيين سعادة فهد عبيد محمد التفاق، سفيراً للدولة لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية، بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حالياً.

كما أصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 80 لسنة 2018، بشأن نقل سعادة سالم راشد سالم العويس القنصل العام للدولة في مدينة برشلونة، لدى مملكة إسبانيا، إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والمرسوم الاتحادي رقم 81 لسنة 2018، بشأن تعيين سعادة محمد عبد الله علي خاطر الشامسي، قنصلاً عاماً للدولة في مدينة برشلونة لدى مملكة إسبانيا، بذات الدرجة الوظيفية، التي يشغلها حالياً والمرسوم الاتحادي رقم 82 لسنة 2018 بشأن تعيين سعادة خالد إبراهيم عبد العزيز شهيل القحطاني، عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي، سفيراً للدولة لدى جمهورية موزمبيق بذات الدرجة الوظيفية، التي يشغلها حالياً والمرسوم الاتحادي رقم 83 لسنة 2018، بشأن تعيين سعادة محش سعيد سالم محش الهاملي، سفير الدولة لدى جمهورية جنوب إفريقيا سفيراً غير مقيم للدولة لدى كل من جمهوريتي ناميبيا وبتسوانا.